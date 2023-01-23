Россия перебросила пополнение без техники под Херсон, идут бои в районе Бахмута – Генштаб

Россия перебросила в Херсонскую область пополнение, вооруженное лишь стрелковым оружием. Под Бахмутом продолжаются бои, сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия российских оккупантов

РФ безуспешно вела наступательные действия на Лиманском, Авдеевском, Запорожском направлениях. Продолжает наступать под Бахмутом. На других направлениях – обороняется.

С 18 по 21 января в Виноградово и Брилевку Херсонской области прибыло полонение российской живой силы. Личный состав вооружен лишь стрелковым оружием, только у единиц есть бронежилеты. Военную технику оккупанты не завозили.

РФ продолжает нести потери. В Днепрорудном Запорожской области переполнена больница – только за последнее время туда доставили около 150 раненых захватчиков. Большинство персонала отказываются сотрудничать с оккупантами – медиков присылают из России.

Действия Сил обороны Украины

За сутки отбиты атаки в районе Стельмаховки и Новоселовского Луганской области; Выемки, Раздоловки, Белогоровки, Парасковиевки, Бахмута, Ступочек, Новобахмутовки, Первомайского и Марьинки – Донецкой.

Авиация за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения армии РФ. Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения и три склада боеприпасов.

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Марко Сировой

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