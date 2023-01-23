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Россия перебросила пополнение без техники под Херсон, идут бои в районе Бахмута – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 07:30
Россия перебросила пополнение без техники под Херсон, идут бои в районе Бахмута – Генштаб - Фото
Фото: EPA

Россия перебросила в Херсонскую область пополнение, вооруженное лишь стрелковым оружием. Под Бахмутом продолжаются бои, сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия российских оккупантов

РФ безуспешно вела наступательные действия на Лиманском, Авдеевском, Запорожском направлениях. Продолжает наступать под Бахмутом. На других направлениях – обороняется.

С 18 по 21 января в Виноградово и Брилевку Херсонской области прибыло полонение российской живой силы. Личный состав вооружен лишь стрелковым оружием, только у единиц есть бронежилеты. Военную технику оккупанты не завозили.

Россия перебросила пополнение без техники под Херсон, идут бои в районе Бахмута – Генштаб

РФ продолжает нести потери. В Днепрорудном Запорожской области переполнена больница – только за последнее время туда доставили около 150 раненых захватчиков. Большинство персонала отказываются сотрудничать с оккупантами – медиков присылают из России.

Действия Сил обороны Украины

За сутки отбиты атаки в районе Стельмаховки и Новоселовского Луганской области; Выемки, Раздоловки, Белогоровки, Парасковиевки, Бахмута, Ступочек, Новобахмутовки, Первомайского и Марьинки – Донецкой.

Россия перебросила пополнение без техники под Херсон, идут бои в районе Бахмута – Генштаб

Авиация за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения армии РФ. Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения и три склада боеприпасов.

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Марко Сировой
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