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Россия перебросила спецназ ГРУ к границе с севером Украины для борьбы с партизанами – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 16:43
Россия перебросила спецназ ГРУ к границе с севером Украины для борьбы с партизанами – ЦНС - Фото
Фото: РДК

Российское военное командование перебросило дополнительные силы для борьбы с партизанами вблизи границы с севером Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, в Брянскую и Курскую области для борьбы с российскими партизанами направили спецподразделение главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известное по старому названию – ГРУ).

По данным ЦНС, в Теткино (Курская область) и в Суземку (Брянская область) переброшены 50 спецназовцев ГРУ для борьбы с партизанами.

"В то же время усилилась конфронтация между российским ССО и ГРУ из-за раздела влияния", – отметили в Центре сопротивления.

  • 22 мая 2023 года РДК и Легион Свобода России начали свою первую операцию на территории России – зашли в Белгородскую область. Там началась эвакуация на ядерном объекте "Белгород-22", был введен "режим контртеррористической операции". На следующий день, 23 мая, его отменили.
  • 1 июня стало известно о второй операции РДК и Свободы России в Белгородской области. Партизаны взяли под контроль ряд территорий и захватили пленных.

Читайте также: Война в Белгородской области: что происходит, кто такие РДК и Легион Свобода России

Наталья Медведева
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партизаныСвобода Россиирдк
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