Россия перебросила спецназ ГРУ к границе с севером Украины для борьбы с партизанами – ЦНС

Российское военное командование перебросило дополнительные силы для борьбы с партизанами вблизи границы с севером Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, в Брянскую и Курскую области для борьбы с российскими партизанами направили спецподразделение главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известное по старому названию – ГРУ).

По данным ЦНС, в Теткино (Курская область) и в Суземку (Брянская область) переброшены 50 спецназовцев ГРУ для борьбы с партизанами.

"В то же время усилилась конфронтация между российским ССО и ГРУ из-за раздела влияния", – отметили в Центре сопротивления.

22 мая 2023 года РДК и Легион Свобода России начали свою первую операцию на территории России – зашли в Белгородскую область. Там началась эвакуация на ядерном объекте "Белгород-22", был введен "режим контртеррористической операции". На следующий день, 23 мая, его отменили.

1 июня стало известно о второй операции РДК и Свободы России в Белгородской области. Партизаны взяли под контроль ряд территорий и захватили пленных.

Читайте также: Война в Белгородской области: что происходит, кто такие РДК и Легион Свобода России

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.