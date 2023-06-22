Росія перекинула спецназ ГРУ до кордону із північчю України для боротьби з партизанами – ЦНС

Російське військове командування перекинуло додаткові сили для боротьби з партизанами поблизу кордону із північчю України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як зазначається, до Брянської та Курської областей для боротьби з російськими партизанами направили спецпідрозділи головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відоме за старою назвою – ГРУ).

За даними ЦНС, в Тьоткіно (Курська область) та в Суземку (Брянська область) перекинуто 50 спецназівців ГРУ для боротьби з партизанами.

"Водночас, посилилася конфронтація між російським ССО та ГРУ через розподіл впливу", – зазначили в Центрі опору.

22 травня 2023 року РДК та Легіон Свобода Росії розпочали свою першу операцію на території Росії – зайшли до Бєлгородської області. Там почалася евакуація на ядерному об'єкті "Бєлгород-22", запроваджено "режим контртерористичної операції". Наступного дня, 23 травня, його скасували.

1 червня стало відомо про другу операцію РДК та Свободи Росії у Бєлгородській області. Партизани взяли під контроль низку територій та захопили полонених.

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