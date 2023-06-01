Бєлгородська область. У Буданова підтвердили нову операцію РДК та "Свободи Росії"

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили нову операцію російських добровольців у Бєлгородській області. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному.

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За його словами, Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" справді проводять чергову операцію на території РФ.

Він зазначив, що цілі таких заходів необхідно уточнювати у представників цих структур безпосередньо.

"Ідуть заходи за участю цих структур та їхніх прихильників. Щодо цілей, необхідно уточнювати у представників РДК та легіону, які діють на території РФ автономно", — сказав Юсов.

Раніше бійці РДК та легіону "Свобода Росії" знову заявили про проникнення до Бєлгородської області та бої з окупантами.

Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" заявили про перетин кордону з РФ: увійшли до Бєлгородської області. У ГУР пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела у розвідці, і РДК, і легіон курує ГУР.

Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області розпочалася евакуація на ядерному об'єкті "Бєлгород-22", було введено "режим контртерористичної операції". Наступного дня, 23 травня, його скасували.

У легіоні стверджують, що під час операції "були розгромлені" сили ФСБ, а також "знищена мотострілецька рота" ЗС РФ. Також там заперечують заяви РФ про великі втрати, яких нібито зазнало формування. Також у ЛСР кажуть, що операція "не була скоординована" з владою України.

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