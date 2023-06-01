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Белгородская область. У Буданова подтвердили новую операцию РДК и "Свободы России"

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 15:14
Белгородская область. У Буданова подтвердили новую операцию РДК и
Бойцы РДК в Белгородской области (Фото: РДК/Telegram)

В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили новую операцию российских добровольцев в Белгородской области. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Суспильному.

По его словам, Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" действительно проводят очередную операцию на территории РФ.
Он отметил, что цели данных мероприятий необходимо уточнять у представителей этих структур непосредственно. 

"Идут мероприятия с участием этих структур и их сторонников. Что касается целей, необходимо уточнять у представителей РДК и легиона, действующих на территории РФ автономно", — сказал Юсов.

Ранее бойцы РДК и легиона "Свобода России" снова заявили о проникновении в Белгородскую область и боях с оккупантами.
  • Утром 22 мая РДК и легион "Свобода России" заявили о пересечении границы с РФ: вошли в Белгородскую область. В ГУР объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника в разведке, и РДК, и легион курирует ГУР.
  • Позже в ГУР сообщили, что в Белгородской области началась эвакуация на ядерном объекте "Белгород-22", был введен "режим контртеррористической операции". На следующий день, 23 мая, его отменили.
  • В легионе утверждают, что во время операции "были разгромлены" силы ФСБ, а также "уничтожена мотострелковая рота" ВС РФ. Также там отрицают заявления РФ о больших потерях, которые якобы понесло формирование. Также в ЛСР говорят, что операция "не была скоординирована" с властями Украины.

Читайте также: Война в Белгородской области: что происходит, кто такие РДК и легион "Свобода России"

Дмитрий Гриниченко
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