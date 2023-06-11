Військовослужбовці РФ, які були взяті в полон під час рейду Російського Добровольчого Корпусу по Білгородській області, повернуто за обміном до Росії, повідомляє РДК у Telegram.

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"РДК тримає слово, дане російським солдатам, які склали зброю в боях у Нової Таволжанки! Після надання належної медичної допомоги бійці були передані російській стороні на кордоні Сумської та Білгородської областей", – сказано в повідомленні.

На відео командир РДК Денис Капустін у розмові з полоненими росіянами наголошує, що Корпус виконує дане їм слово та повертає їх до Росії після надання пораненим медичної допомоги.

"Я дуже хотів би, щоб наші з вами життєві шляхи більше не перетиналися, і вже точно не на полі бою", – каже Капустін.

РДК також повідомив, що один із полонених росіян, колишній "вагнерівець" Владислав Ізмайлов, відмовився від обміну до РФ і попросив прийняти його до лав Корпусу. "Після відповідних перевірок ми будемо раді дати Владу можливість воювати в наших лавах", – зазначають у РДК.

Сьогодні повідомлялося, що з російського полону повернулися 95 українських захисників.

Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) – воєнізовані організації, що складаються з громадян РФ і декларують мету повалення режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Вони почали діяти у Білгородській області з 22 травня. Українська розвідка каже, що вони діють у РФ автономно, але знає їхню мету – створення буферної зони безпеки навколо України.

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