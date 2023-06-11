Военнослужащие РФ, которые были взяты в плен во время рейда Русского Добровольческого Корпуса по Белгородской области, возвращены по обмену в Россию, сообщает РДК в Telegram.

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"РДК держит слово, данное русским солдатам, сложившим оружие в боях у Новой Таволжанки! После оказания надлежащей медицинской помощи, бойцы были переданы российской стороне на границе Сумской и Белгородской областей", – сказано в сообщении.

На видео командир РДК Денис Капустин в разговоре с пленными россиянами подчеркивает, что Корпус выполняет данное им слово и возвращает их в Россию после оказания раненым медпомощи.

"Я бы очень хотел, чтобы наши с вами жизненные пути больше не пересекались, и уж точно не на поле боя", – говорит Капустин.

РДК также сообщил, что один из пленных россиян, бывший "вагнеровец" Владислав Измайлов, отказался от обмена в РФ и попросил принять его в ряды Корпуса. "После соответствующих проверок, мы будем рады дать Владу возможность воевать в наших рядах", – отмечают в РДК.

Сегодня сообщалось, что из российского плена вернулись 95 украинских защитников.

Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус (РДК) – военизированные организации, состоящие из граждан РФ и декларирующие цель свержения режима российского диктатора Владимира Путина.

Они начали действовать в Белгородской области с 22 мая. Украинская разведка говорит, что они действуют в РФ автономно, но знает их цель – создание буферной зоны безопасности вокруг Украины.

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