Россия передала список вывезенных из Грабовского граждан –Лубинец

Дмитрий Лубинец (Фото: Лубинец /Facebook)

Украина получила от российского омбудсмена Татьяны Москальковой информацию о 52 гражданах Украины, которых оккупанты вывезли из приграничного села Грабовское Сумской области на территорию РФ. Детей среди них нет, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Сейчас они находятся в одном из прифронтовых регионов Российской Федерации. Они в роли гражданских лиц. Нам официально ответили, что в отношении них нет никаких ограничений", – рассказал он.

Он добавил, что российская сторона сбросила фотографии, видео общения с украинцами о том, есть ли у них какие-то претензии по обеспечению их едой, лекарствами, водой, условиями проживания.

По словам уполномоченного, он обратился к Москальковой с требованием вернуть этих людей на территорию Украины. Лубинец отметил готовность в любое время забрать их в любом пункте пересечения.