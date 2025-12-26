Росія передала список вивезених з Грабовського громадян – Лубінець

Дмитро Лубінець (Фото: Лубінець /Facebook)

Україна отримала від російської омбудсманки Тетяни Москалькової інформацію про 52 громадян України, яких окупанти вивезли з прикордонного села Грабовське Сумської області на територію РФ. Дітей серед них немає, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Зараз вони перебувають в одному з прифронтових регіонів Російської Федерації. Вони в ролі цивільних громадян. Нам офіційно відповіли, що щодо них немає жодних обмежень", – розповів він.

Він додав, що російська сторона скинула фотографії, відео спілкування з українцями про те, чи є у них якісь претензії щодо забезпечення їх їжею, ліками, водою, умовами проживання.

За словами уповноваженого, він звернувся до Москалькової з вимогою повернути цих людей на територію України. Лубінець зазначив про готовність у будь-який час забрати їх у будь-якому пункті перетину.