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Россия под флагом СССР стремится стать глобальным игроком в мире - МИД

Россия под флагом СССР стремится стать глобальным игроком в мире - МИД - Фото
Василий Боднар (Фото: пресс-служба Кабмина)
23.06.2020, 08:52

Замглавы МИД Василий Боднар подчеркнул, что Россия неуклонно теряет свою роль и место в глобальной политике

Кремль под флагом СССР стремится стать тем же глобальным игроком, каким был Советский Союз во время второй мировой войны. Об этом в интервью Укринформу заявил замглавы МИД Василий Боднар.

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"Российское руководство под флагом СССР стремится стать таким же глобальным игроком, каким был Советский Союз во время второй мировой войны. Вот это и есть основной манипулятивный нарратив. Но он так же далек от действительности, как и идеология путинского парада, которая прикрывается Победой для достижения меркантильных целей", - отметил Боднар.

По его словам, победа во второй мировой войне была общим достижением для всех участников антигитлеровской коалиции.

"Вклад Украины и украинцев в победу был большим, и наши жертвы страшны. Но в Кремле об этом умалчивают, а все лавры победителя и освободителя присваивают себе", - подчеркнул заместитель министра иностранных дел.

Боднар добавил, что Россия неуклонно теряет свою роль и место в глобальной политике, а с 2014 года, "после начала агрессии против Украины, вообще попала в международную изоляцию".

  • 22 июня сообщалось, что президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин в эфире национального пропагандистского канала Россия 1 заявил, что в процессе создания Советского Союза некоторые республики СССР "получили в багаж огромное количество традиционных российских исторических территорий".

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Арина Толина
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