Россия пополняет потери своих боевых подразделений малочисленными группами – Генштаб

Российские оккупанты пополняют потери своих боевых подразделений малочисленными группами личного состава, который прошел обучение. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 16 апреля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, Россия в развязанной ею войне против Украины ежедневно несет потери, которые дают о себе знать.

По данным Генштаба ВСУ, министр обороны РФ принял решение о переносе начала учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря.

Также в подразделениях оккупантов отмечается уменьшение количества личного состава, прошедшего обучение на полигонах.

Предположительно это связано с постоянной отправкой россиянами в районы ведения боевых действий малочисленных групп для пополнения потерь своих боевых подразделений, отметили в Генштабе ВСУ.

Вчера спикер ВСУ Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты вовсю пытаются захватить Марьинку Донецкой области, но уже испытывают истощение сил и средств. За ночь с 14 на 15 апреля в районе Марьинки зафиксирован 101 обстрел, произошло три штурма.

Читайте также: ВСУ набрали российских пленных под Марьинкой: генерал Тарнавский показал видео

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.