Россия потеряет влияние в постсоветских странах из-за войны против Украины – ISW

Российская Федерация потеряет свое влияние в постсоветских странах из-за развязанной ей полномасштабной войны против Украины. Об этом говорится в сводке Института по изучению войны (ISW).

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Как отмечается, передислокация Россией элементов своих "миротворческих сил" из Нагорного Карабаха в Украину подрывает влияние России на Армению.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к проведению новой крупномасштабной атаки и геноцида против этнических армян в Нагорном Карабахе.

Пашинян заявил, что Армения должна обратиться в Совет Безопасности ООН, если Россия не сможет поддерживать соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

Российские "миротворческие силы" в Нагорном Карабахе, скорее всего, недоукомплектованы, пишет ISW. В марте 2022 года российские военные передислоцировали части 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады – единственной специализированной миротворческой бригады России – из Нагорного Карабаха в Украину.

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на июнь 2022 года украинские войска уничтожили около 800 и ранив около 400 солдат из 1800 военных 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которые были переброшены в Украину.

"Россия, скорее всего, потеряет военное влияние в других постсоветских государствах, поскольку Москва перебросила части своих постоянно дислоцированных войск с российских баз в Киргизии, оккупированной Грузии (Абхазии и Южной Осетии) и Таджикистане для ведения боевых действий в Украине", – говорится в сводке ISW.

Вчера, 16 марта, ISW писал, что Россия снизила темп наступления на Донбассе, вероятно, оккупанты не смогут взять Бахмут.

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Наталія Медведєва

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