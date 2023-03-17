UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия потеряет влияние в постсоветских странах из-за войны против Украины – ISW

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 06:17
Россия потеряет влияние в постсоветских странах из-за войны против Украины – ISW - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российская Федерация потеряет свое влияние в постсоветских странах из-за развязанной ей полномасштабной войны против Украины. Об этом говорится в сводке Института по изучению войны (ISW).

Как отмечается, передислокация Россией элементов своих "миротворческих сил" из Нагорного Карабаха в Украину подрывает влияние России на Армению.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к проведению новой крупномасштабной атаки и геноцида против этнических армян в Нагорном Карабахе. 

Пашинян заявил, что Армения должна обратиться в Совет Безопасности ООН, если Россия не сможет поддерживать соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

Российские "миротворческие силы" в Нагорном Карабахе, скорее всего, недоукомплектованы, пишет ISW. В марте 2022 года российские военные передислоцировали части 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады – единственной специализированной миротворческой бригады России – из Нагорного Карабаха в Украину.

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на июнь 2022 года украинские войска уничтожили около 800 и ранив около 400 солдат из 1800 военных 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которые были переброшены в Украину.

"Россия, скорее всего, потеряет военное влияние в других постсоветских государствах, поскольку Москва перебросила части своих постоянно дислоцированных войск с российских баз в Киргизии, оккупированной Грузии (Абхазии и Южной Осетии) и Таджикистане для ведения боевых действий в Украине", – говорится в сводке ISW.

Читайте также: Россия пытается договориться о боеприпасах с Мьянмой, Африкой, Ближним Востоком – ГУР

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
isw война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 