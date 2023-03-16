Россия пытается договориться о боеприпасах с Мьянмой, Африкой, Ближним Востоком – ГУР

РФ все еще пытается получить баллистические ракеты от Ирана, завозит российское оружие из Сирии, а также ведет переговоры с африканскими и ближневосточными странами по поставке боеприпасов. Об этом сообщил представитель украинской разведки Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

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"У военной разведки есть четкие документы касательно развития такого сотрудничества [с Ираном] и намерениях и планах России по получению боеприпасов, реактивных снарядов и другого вооружения и техники", – сказал Скибицкий.

По его словам, прежде всего это связано с тем, что РФ начала испытывать дефицит боеприпасов.

"Мы точно знаем, что они активно работают с Ираном. Ведутся переговоры с той же Мьянмой, со странами африканского континента, странами Ближнего Востока", – сказал представитель ГУР.

Он подчеркнул, что россияне направили свои делегации от Минобороны РФ, Службы внешней разведки и других структур, чтобы получить больше боеприпасов для ведения войны против Украины.

Однако, по его словам, другие страны осознают риски такого сотрудничества, связанные с санкциями, а также хотят понимать, какими будут результаты ведения боевых действий россиянами.

Скибицкий отметил, что РФ пытается получить баллистические ракеты от Ирана, но Тегеран пока "выжидает" и еще не соглашался на передачу такого вооружения РФ.

Кроме того, по словам представителя ГУР, периодически с территории Сирии отправляются гражданские суда с российским оружием – например, комплексами С-300 и боеприпасами, необходимыми оккупантам для ведения войны против Украины.

В конце февраля начальник ГУР Буданов говорил, что Россия пытается приобрести и ввезти оружие через любые страны, и сейчас пытается согласовать этот вопрос с Мьянмой. Сербия, по его словам, отказала в передачах вооружений.

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Оксана Житнюк

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