UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ снизила темп наступления на Донбассе, вероятно, оккупанты не смогут взять Бахмут – ISW

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 09:56
РФ снизила темп наступления на Донбассе, вероятно, оккупанты не смогут взять Бахмут – ISW - Фото
Оккупанты возле Бахмута (Фото: ЕРА)

Масштабная наступательная операция российских войск на Донбассе, вероятно, близится к кульминации; в частности, террористическая государственная организация "Группа Вагнера" теряет ресурсы для ведения боевых действий на Бахмутском направлении, пишут в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские войска "достигли лишь минимальных тактических успехов" вдоль всей линии фронта в Луганской области в течение последней недели, а ВСУ, вероятно, недавно удалось провести контратаки и вернуть себе [определенные] территории в Луганской области.

Кроме того, сообщается, что потери живой силы, артиллерии и техники в боях за Бахмут, вероятно, ограничат способность террористов "Вагнера" завершить плотное оцепление Бахмута или обрести значительную территорию в боях за городские районы.

ISW предполагают, что активность "вагнеровцев" на Бахмутском направлении также приближается к кульминации. Даже если "Группе Вагнера" удастся захватить небольшие населенные пункты к северу от Бахмута и к востоку от трассы, это вряд ли поможет им взять сам Бахмут, думают аналитики.

  • 5 марта 2023 года в Институте изучения войны предположили, что российские войска пытаются выдавить ВСУ из Бахмута, а не создать котел.
  • 8 марта ISW сообщал, что теоретический захват Бахмута не даст РФ возможность получить оперативный успех из-за нехватки механизированных частей.
  • 15 марта Insider со ссылкой на документы ISW написали о том, что за февраль российским силам удалось захватить еще 0,04% украинских территорий.

Читайте также: Кадыров опасается, что теряет благосклонность Путина, потому что Чечня не имеет боевых успехов – ISW

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс луганская область бахмут isw
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 