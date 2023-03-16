РФ снизила темп наступления на Донбассе, вероятно, оккупанты не смогут взять Бахмут – ISW

Масштабная наступательная операция российских войск на Донбассе, вероятно, близится к кульминации; в частности, террористическая государственная организация "Группа Вагнера" теряет ресурсы для ведения боевых действий на Бахмутском направлении, пишут в сводке американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что российские войска "достигли лишь минимальных тактических успехов" вдоль всей линии фронта в Луганской области в течение последней недели, а ВСУ, вероятно, недавно удалось провести контратаки и вернуть себе [определенные] территории в Луганской области.

Кроме того, сообщается, что потери живой силы, артиллерии и техники в боях за Бахмут, вероятно, ограничат способность террористов "Вагнера" завершить плотное оцепление Бахмута или обрести значительную территорию в боях за городские районы.

ISW предполагают, что активность "вагнеровцев" на Бахмутском направлении также приближается к кульминации. Даже если "Группе Вагнера" удастся захватить небольшие населенные пункты к северу от Бахмута и к востоку от трассы, это вряд ли поможет им взять сам Бахмут, думают аналитики.

5 марта 2023 года в Институте изучения войны предположили, что российские войска пытаются выдавить ВСУ из Бахмута, а не создать котел.

8 марта ISW сообщал, что теоретический захват Бахмута не даст РФ возможность получить оперативный успех из-за нехватки механизированных частей.

15 марта Insider со ссылкой на документы ISW написали о том, что за февраль российским силам удалось захватить еще 0,04% украинских территорий.

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Мілана Головань

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