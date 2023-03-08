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ISW: Захват Бахмута не даст РФ развить результат, у нее не хватает механизированных частей

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 07:36
ISW: Захват Бахмута не даст РФ развить результат, у нее не хватает механизированных частей - Фото
Бойцы ВСУ в Бахмуте (Фото: 93-я ОМБр ''Холодный Яр''/Facebook)

Теоретический захват Бахмута не даст РФ возможность получить оперативный успех из-за нехватки механизированных частей. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики заявляют, что наступление россиян достигнет кульминации в случае оккупации Бахмута, так как им придется выбирать между продвижением по трассам в сторону Константиновки или Славянска. 

Отмечается, что эти два направления не связаны друг с другом и оккупантам, вероятно, придется отдавать приоритет только одному, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, хотя российское командование часто слишком распыляло свои силы.

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ISW пишет, что украинские воины также укрепили трассы, которые снабжаются многочисленными линиями, уходящими глубоко в тыл, а любая попытка РФ продвинуться по трассам на Славянск и Константиновку обойдется очень дорого.

Также в Институте подчеркивают, что захватчикам не хватает механизированных частей, которые необходимы для дальнейшего наступления по дорогам, а штурмовые отряды пехоты неспособны вести маневренную войну. 

Изменение структуры оккупационных войск в сторону штурмовых отрядов в сочетании с растущими потерями среди наиболее эффективных частей, скорее всего, значительно ограничит возможности России наступать, а поэтому взятие Бахмута будет лишь тактической победой, резюмировали в сводке. 

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут isw
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