ISW: Захват Бахмута не даст РФ развить результат, у нее не хватает механизированных частей
Теоретический захват Бахмута не даст РФ возможность получить оперативный успех из-за нехватки механизированных частей. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).
Аналитики заявляют, что наступление россиян достигнет кульминации в случае оккупации Бахмута, так как им придется выбирать между продвижением по трассам в сторону Константиновки или Славянска.
Отмечается, что эти два направления не связаны друг с другом и оккупантам, вероятно, придется отдавать приоритет только одному, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, хотя российское командование часто слишком распыляло свои силы.
Читайте также: Под Бахмутом погиб легендарный командир Волков Да Винчи – Герой Украины Дмитрий Коцюбайло
ISW пишет, что украинские воины также укрепили трассы, которые снабжаются многочисленными линиями, уходящими глубоко в тыл, а любая попытка РФ продвинуться по трассам на Славянск и Константиновку обойдется очень дорого.
Также в Институте подчеркивают, что захватчикам не хватает механизированных частей, которые необходимы для дальнейшего наступления по дорогам, а штурмовые отряды пехоты неспособны вести маневренную войну.
Изменение структуры оккупационных войск в сторону штурмовых отрядов в сочетании с растущими потерями среди наиболее эффективных частей, скорее всего, значительно ограничит возможности России наступать, а поэтому взятие Бахмута будет лишь тактической победой, резюмировали в сводке.
Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут бороться за каждый метр земли.
- Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об окружении города.
- 6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.
Читайте также: США: Бахмут нужен РФ для какого-либо результата, впереди трудные дни, но Москва проиграет
Комментарии