В феврале Россия захватила еще 0,04% территории Украины – Insider

В феврале 2023 года во время "большого" наступления российской армии удалось захватить 0,04% территории Украины, потеряв при этом тысячи солдат и много военной техники. Такие данные Институт изучения войны (ISW) предоставил изданию Insider.

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По данным ISW, в период с 31 января по 28 февраля 2023 года России удалось расширить захваченные ею украинские территории на 0,039%, что эквивалентно примерно 233,94 кв. км. В феврале РФ начала свое анонсированное "большое" наступление.

Insider пишет, что информация от ISW подобна той, которую 1 марта опубликовала трекинг-группа War Mapper в Twitter.

"За февраль Россия увеличила площадь контролируемых ею земель в Украине примерно на 85 квадратных километров. Это на 0,01% больше, чем в январе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за захват этой территории российская армия заплатила "тысячами" своих солдат и "обескровленной" военной техникой.

21 февраля 2023 года в ISW сообщали о том, что Украина способна вернуть себе инициативу в текущем году.

7 марта в сводке ISW говорилось, что битва за Бахмут может серьезно подорвать лучшие силы российской террористической организации "Группа Вагнера", лишив РФ некоторых из ее самых эффективных ударных частей, которые трудно заменить.

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Мілана Головань

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