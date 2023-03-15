UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В феврале Россия захватила еще 0,04% территории Украины – Insider

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 11:07
В феврале Россия захватила еще 0,04% территории Украины – Insider - Фото
Российские оккупанты (Фото: ЕРА)

В феврале 2023 года во время "большого" наступления российской армии удалось захватить 0,04% территории Украины, потеряв при этом тысячи солдат и много военной техники. Такие данные Институт изучения войны (ISW) предоставил изданию Insider.

По данным ISW, в период с 31 января по 28 февраля 2023 года России удалось расширить захваченные ею украинские территории на 0,039%, что эквивалентно примерно 233,94 кв. км. В феврале РФ начала свое анонсированное "большое" наступление.

Insider пишет, что информация от ISW подобна той, которую 1 марта опубликовала трекинг-группа War Mapper в Twitter.

"За февраль Россия увеличила площадь контролируемых ею земель в Украине примерно на 85 квадратных километров. Это на 0,01% больше, чем в январе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за захват этой территории российская армия заплатила "тысячами" своих солдат и "обескровленной" военной техникой.

  • 21 февраля 2023 года в ISW сообщали о том, что Украина способна вернуть себе инициативу в текущем году.
  • 7 марта в сводке ISW говорилось, что битва за Бахмут может серьезно подорвать лучшие силы российской террористической организации "Группа Вагнера", лишив РФ некоторых из ее самых эффективных ударных частей, которые трудно заменить.

Читайте также: Кадыров опасается, что теряет благосклонность Путина, потому что Чечня не имеет боевых успехов – ISW

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оккупация аналитика isw
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 