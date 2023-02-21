Украина способна вернуть себе инициативу в 2023 году – ISW

Украина способна вернуть себе инициативу в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада. Об этом говорится в сводке Института по изучению войны (ISW) за сутки 20 февраля.

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Аналитики ISW отметили заявления президента Владимира Зеленского и министра обороны Алексея Резникова о том, что украинские войска продолжают подготовку к контрнаступлениям в ближайшей перспективе.

Институт процитировал слова члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, который заявил, что Россия разместила "все боеспособные части на линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях и частично в Запорожской области".

Эксперты ISW подчеркнули, что Вениславский подтвердил их оценку, что у России нет крупных незадействованных боеготовых резервов, которые можно было бы перебросить и изменить ход операции.

"Эти украинские заявления согласуются с оценкой ISW о том, что Украина способна вернуть себе инициативу в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада", – резюмировали аналитики Института по изучению войны.

20 февраля спикер ВСУ Сергей Череватый рассказал, что россиянам пока еще есть чем воевать на востоке Украины, однако они уже начали использовать устаревшую технику на поле боя и концентрируют огонь на отдельных направлениях, а не обстреливают круглосуточно позиции ВСУ по всей линии фронта, как раньше.

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Наталія Медведєва

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