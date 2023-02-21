Украина способна вернуть себе инициативу в 2023 году – ISW
Украина способна вернуть себе инициативу в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада. Об этом говорится в сводке Института по изучению войны (ISW) за сутки 20 февраля.
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Аналитики ISW отметили заявления президента Владимира Зеленского и министра обороны Алексея Резникова о том, что украинские войска продолжают подготовку к контрнаступлениям в ближайшей перспективе.
Институт процитировал слова члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, который заявил, что Россия разместила "все боеспособные части на линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях и частично в Запорожской области".
Эксперты ISW подчеркнули, что Вениславский подтвердил их оценку, что у России нет крупных незадействованных боеготовых резервов, которые можно было бы перебросить и изменить ход операции.
"Эти украинские заявления согласуются с оценкой ISW о том, что Украина способна вернуть себе инициативу в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада", – резюмировали аналитики Института по изучению войны.
- 20 февраля спикер ВСУ Сергей Череватый рассказал, что россиянам пока еще есть чем воевать на востоке Украины, однако они уже начали использовать устаревшую технику на поле боя и концентрируют огонь на отдельных направлениях, а не обстреливают круглосуточно позиции ВСУ по всей линии фронта, как раньше.
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