Россия потеряла возможность вернуть Украину в империю - Волкер

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Попытки Кремля вернуть Украину под свое влияние, сделать ее частью "Российской империи" не будут иметь успеха, поскольку этого уже не захочет украинский народ. Об этом на слушаниях в Сенате на тему "Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебная активность России" заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Укринформ.

"Если Россия хочет, чтобы Украина снова стала частью российской сферы влияния, "Российской империи", то я думаю, что эта возможность утрачена. Ведь украинский народ уже никогда не вернется туда", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что США, Евросоюз и другие страны Запада помогают украинцам бороться с агрессией России, которая имеет целью восстановить контроль над Украиной.

"Мы прилагаем значительные усилия, чтобы сохранять объединенную мощную западную политику. США и ЕС ввели санкции, усилили их. Мы сняли ограничения на поставки Украине летального оружия", - отметил Волкер, напомнив о выделении дополнительной помощи со стороны США для Украины в сфере безопасности и обороны.

"Следовательно, мы усиливаем нашу позицию, и я считаю, что эта позиция является стойкой", - подчеркнул Волкер.

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины назвал минские договоренности базой для сохранения санкций Евросоюза.

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