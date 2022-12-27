Россия прибегает к ядерным угрозам, когда впадает в отчаяние из-за провалов – Боррель

Россия возобновляет угрозы о применении ядерного оружия, когда впадает в отчаяние от того, что ее дела идут не так, как хочется. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая на вопрос PAP о том, надо ли по-прежнему серьезно относиться к российским ядерным угрозам.

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"Очевидно, что тот, кто опрометчиво нарушает Устав ООН и международное право и впадает в отчаяние, если дела идут не так, как он хочет, без колебаний угрожает использовать все, что есть в его арсенале террора", – заявил Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС и большая часть международного сообщества отвергают безответственный ядерный шантаж России.

"И я думаю, что те, кто принимает решение в Москве о возможном применении ядерного оружия, услышали это", – сказал Боррель.

22 декабря аналитики ISW назвали возобновившиеся разговоры России о ядерном оружии попыткой запугать Запад и пропагандой.

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Наталія Медведєва

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