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Россия прибегает к ядерным угрозам, когда впадает в отчаяние из-за провалов – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 10:32
Россия прибегает к ядерным угрозам, когда впадает в отчаяние из-за провалов – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Россия возобновляет угрозы о применении ядерного оружия, когда впадает в отчаяние от того, что ее дела идут не так, как хочется. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая на вопрос PAP о том, надо ли по-прежнему серьезно относиться к российским ядерным угрозам.

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"Очевидно, что тот, кто опрометчиво нарушает Устав ООН и международное право и впадает в отчаяние, если дела идут не так, как он хочет, без колебаний угрожает использовать все, что есть в его арсенале террора", – заявил Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС и большая часть международного сообщества отвергают безответственный ядерный шантаж России.

"И я думаю, что те, кто принимает решение в Москве о возможном применении ядерного оружия, услышали это", – сказал Боррель.

  • 22 декабря аналитики ISW назвали возобновившиеся разговоры России о ядерном оружии попыткой запугать Запад и пропагандой.

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Наталія Медведєва
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ядерное оружие Жозеп Боррель
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