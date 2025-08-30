Трасса Херсон – Николаев. ВСУ рассказали о противодействии БпЛА и уничтожении логистики РФ

Враг несколько дней подряд бил по гражданским авто, но с 27 по 30 августа ни один БпЛА не долетел до трассы благодаря Силам обороны

Уничтоженное авто на трассе Николаев – Херсон (Фото: корреспондент Суспильного Иван Антипенко)

Россияне на трассе М-14 Херсон – Николаев несколько дней подряд осуществляли целенаправленные атаки на гражданские авто, однако в последние дни вражеские дроны не долетают. Но дорога все равно не является полностью безопасной, сообщил в комментарии LIGA.net начальник отдела коммуникаций 30-го корпуса морской пехоты Александр Завтонов.

Россия бьет по дороге FPV-дронами. 25-26 августа оккупанты запустили 20 дронов по дороге, 17 из которых подавили средства радиоэлектронной борьбы. Три БпЛА попали.

"Враг умышленно выбирает мишенью гражданский транспорт. Такие действия являются военным преступлением, направленным на запугивание гражданского населения и дестабилизацию движения в тыловых районах", – отметил Завтонов.

Однако с 27 августа по 30 августа ни один российский дрон не долетел до трассы благодаря усилиям подразделений 30-го корпуса морской пехоты, которые работают на этом направлении. Но это не означает, что дорога безопасна.

"Это ни в коей мере не означает, что дорога полностью безопасна для передвижения, ведь враг не отказался от своих намерений и будет продолжать пытаться атаковать транспорт, который будет двигаться по автодороге М-14", – подчеркнул Завтонов.

Он призвал граждан быть осторожными при передвижении по трассе Николаев – Херсон и следить за официальными сообщениями о ситуации с безопасностью.

Кроме этого, военные продолжают выявлять в российском тылу и уничтожать операторов дронов и вражескую логистику. В течение последних трех дней оккупанты потеряли 65 единиц автомобильной техники, также были поражены восемь единиц различных типов артиллерийских систем, которые обстреливали и гражданскую инфраструктуру Херсона и области.

"Такие потери существенно затрудняют возможности противника вести активные действия и поддерживать свои подразделения на передовой. Уничтожение транспорта врага прямо влияет на снижение боевого потенциала российских оккупационных войск на нашем направлении", – резюмировал военный.