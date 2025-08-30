Траса Херсон – Миколаїв. Морпіхи розповіли про протидію дронам і знищення логістики росіян

Ворог кілька днів поспіль бив по цивільних авто, але з 27 до 30 серпня жоден БпЛА не долетів до траси завдяки Силам оборони

Знищене авто на трасі Миколаїв – Херсон (Фото: кореспондент Суспільного Іван Антипенко)

Росіяни на трасі М-14 Херсон – Миколаїв кілька днів поспіль здійснювали цілеспрямовані атаки на цивільні авто, однак останніми днями ворожі дрони не долітають. Але дорога все одно не є повністю безпечною, повідомив у коментарі LIGA.net начальник відділу комунікацій 30 корпусу морської піхоти Олександр Завтонов.

Росія б'є по дорозі FPV-дронами. 25-26 серпня окупанти запустили 20 дронів по дорозі, 17 з яких подавили засоби радіоелектронної боротьби. Три БпЛА влучили.

"Ворог умисно обирає мішенню цивільний транспорт. Такі дії є воєнним злочином, спрямованим на залякування цивільного населення та дестабілізацію руху в тилових районах", – зазначив Завтонов.

Проте з 27 серпня до 30 серпня жоден російський дрон не долетів до траси завдяки зусиллям підрозділів 30 корпусу морської піхоти, які працюють на цьому напрямку. Але це не означає, що дорога безпечна.

"Це жодною мірою не означає, що дорога повністю безпечна для пересування, адже ворог не відмовився від своїх намірів і продовжуватиме намагатися атакувати транспорт, який рухатиметься автодорогою М-14", – наголосив Завтонов.

Він закликав громадян бути обережними під час пересування трасою Миколаїв – Херсон та стежити за офіційними повідомленнями про безпекову ситуацію.

Окрім цього, військові продовжують виявляти в російському тилу та нищити операторів дронів та ворожу логістику. Протягом останніх трьох днів окупанти втратили 65 одиниць автомобільної техніки, також було уражено вісім одиниць різних типів артилерійських систем, які обстрілювали й цивільну інфраструктуру Херсона та області.

"Такі втрати суттєво ускладнюють можливості противника вести активні дії та підтримувати свої підрозділи на передовій. Знищення транспорту ворога прямо впливає на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ на нашому напрямку", – резюмував військовий.