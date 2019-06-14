Россия проводила ядерные испытания - разведка США

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Россия проводила ядерные испытания малой мощности, вопреки мораторию на их проведение в стране. Об этом говорится в заявлении разведывательного управления Минобороны США, передает Голос Америки.

"Правительство США, в том числе разведывательное сообщество, полагает, что Россия проводила испытания ядерного оружия, создавшие энергетический выход", - отметили в управлении.

Подробностей о предполагаемых испытаниях ведомство пока не обнародовало.

Также сообщается, что "новое заявление можно расценить как более прямое обвинение в адрес России, по сравнению с недавним осторожным комментарием директора ведомства генерал-лейтенанта Роберта Эшли".

29 мая Эшли рассказал о подозрениях, что РФ нарушает мораторий на проведение ядерных испытаний.

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