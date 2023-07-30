Россия пытается перехватить инициативу на Лиманском направлении – ВСУ

Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что Россия продолжает попытки перехватить инициативу на Лиманском направлении. Об этом он рассказал в эфире единого телемарафона в воскресенье.

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"На Лимано-Купянском направлении враг пытается перехватить у нас инициативу и вести наступательные действия, но благодаря удачным действиям наших штабов, командующих и, безусловно, командиров и военнослужащих на местах эти планы не удаются", – сказал он.



По словам Череватого, это направление традиционно остается самым тяжелым с точки зрения обстрелов. "Эти сутки тоже не стали исключением, 480 раз враг разными артиллерийскими системами поражал наши позиции", – рассказал он.

В течение суток на этом направлении произошло семь боестолкновений.

"Враг осуществляет постоянное движение силами и средствами, и ротационные мероприятия, как из самой России, как с оккупированных территорий, так и по линии фронта, ведь сама динамика боев заставляет их это делать, потому что они несут потери", – сказал спикер.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 июля заявил, что на Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны не потеряли ни одной позиции.

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