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Росія намагається перехопити ініціативу на Лиманському напрямку – ЗСУ

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30.07.2023, 13:38
Росія намагається перехопити ініціативу на Лиманському напрямку – ЗСУ - Фото
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що Росія продовжує спроби перехопити ініціативу на Лиманському напрямку. Про це він розповів в ефірі єдиного телемарафону в неділю.

"На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається перехопити в нас ініціативу і вести наступальні дії, але завдяки вдалим діям наших штабів, командувачів і, безперечно, командирів і військовослужбовців на місцях ці плани не вдаються", – сказав він.

За словами Череватого, цей напрямок традиційно залишається найтяжчим з точки зору обстрілів. "Ця доба теж не стала винятком, 480 разів ворог різними артилерійськими системами вражав наші позиції", – розказав він.

Протягом доби на цьому напрямку сталося сім боєзіткнень.

"Ворог здійснює постійний рух силами й засобами і ротаційні заходи, як з самої Росії, як з окупованих територій, так і по лінії фронту, адже сама динаміка боїв змушує їх це робити, бо вони зазнають втрат", – сказав речник.

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Андрій Водяний
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