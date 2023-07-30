Росія намагається перехопити ініціативу на Лиманському напрямку – ЗСУ

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що Росія продовжує спроби перехопити ініціативу на Лиманському напрямку. Про це він розповів в ефірі єдиного телемарафону в неділю.

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"На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається перехопити в нас ініціативу і вести наступальні дії, але завдяки вдалим діям наших штабів, командувачів і, безперечно, командирів і військовослужбовців на місцях ці плани не вдаються", – сказав він.

За словами Череватого, цей напрямок традиційно залишається найтяжчим з точки зору обстрілів. "Ця доба теж не стала винятком, 480 разів ворог різними артилерійськими системами вражав наші позиції", – розказав він.

Протягом доби на цьому напрямку сталося сім боєзіткнень.

"Ворог здійснює постійний рух силами й засобами і ротаційні заходи, як з самої Росії, як з окупованих територій, так і по лінії фронту, адже сама динаміка боїв змушує їх це робити, бо вони зазнають втрат", – сказав речник.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 28 липня заявив, що на Куп'янському та Лиманському напрямках Сили оборони не втратили жодної позиції.

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