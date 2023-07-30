"Найгарячіша точка фронту". Росія посилила штурмові дії у Мар'їнці – ЗСУ
30.07.2023, 10:29
Фото: 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ
Росія протягом минулої доби посилила штурмові дії у Мар'їнці, розказав у неділю в ефірі єдиного телемарафону речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
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"Відзначаємо нарощування інтенсивності штурмових дій противника у Мар'їнці. Ідеться про штурмові загони "Шторм Z" із застосуванням бронегруп, особливо на напрямку Олександрівка – Мар'їнка. Безумовно, це найгарячіша точка фронту", – розказав він.
В районі недавно звільненого села Старомайорське та розташованого через річку села Урожайне, де знаходяться росіяни, ворог посилили контратаки.
В іншу гарячу точку – Роботине – прибуло підкріплення з окупованого Маріуполя, розказав майор.
- 29 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про просування ЗСУ на південному фланзі довкола Бахмута.
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