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"Найгарячіша точка фронту". Росія посилила штурмові дії у Мар'їнці – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 10:29
Фото: 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Росія протягом минулої доби посилила штурмові дії у Мар'їнці, розказав у неділю в ефірі єдиного телемарафону речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Відзначаємо нарощування інтенсивності штурмових дій противника у Мар'їнці. Ідеться про штурмові загони "Шторм Z" із застосуванням бронегруп, особливо на напрямку Олександрівка – Мар'їнка. Безумовно, це найгарячіша точка фронту", – розказав він.

"Найгарячіша точка фронту". Росія посилила штурмові дії у Мар'їнці – ЗСУ

В районі недавно звільненого села Старомайорське та розташованого через річку села Урожайне, де знаходяться росіяни, ворог посилили контратаки.

"Найгарячіша точка фронту". Росія посилила штурмові дії у Мар'їнці – ЗСУ

В іншу гарячу точку – Роботине – прибуло підкріплення з окупованого Маріуполя, розказав майор.

"Найгарячіша точка фронту". Росія посилила штурмові дії у Мар'їнці – ЗСУ
Андрій Водяний
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Мар'їнкадонецька областьЗапорізька областьвійнаВалерій Шершень
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