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"Самая горячая точка фронта". Россия усилила штурмовые действия в Марьинке – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 10:29
Фото: 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ

Россия за прошедшие сутки усилила штурмовые действия в Марьинке, рассказал в воскресенье в эфире единого телемарафона спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"Отмечаем наращивание интенсивности штурмовых действий противника в Марьинке. Речь идет о штурмовых отрядах "Шторм Z" с применением бронегрупп, особенно в направлении Александровка – Марьинка. Безусловно, это самая горячая точка фронта", – рассказал он.

"Самая горячая точка фронта". Россия усилила штурмовые действия в Марьинке – ВСУ

В районе недавно освобожденного села Старомайорское и расположенного через речку села Урожайное, где находятся россияне, враг усилили контратаки.

"Самая горячая точка фронта". Россия усилила штурмовые действия в Марьинке – ВСУ

В другую горячую точку – Роботино – прибыло подкрепление из оккупированного Мариуполя, рассказал майор.

"Самая горячая точка фронта". Россия усилила штурмовые действия в Марьинке – ВСУ
Андрей Водяный
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МарьинкаДонецкая областьзапорожская областьвойнаВалерий Шершень
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