"Самая горячая точка фронта". Россия усилила штурмовые действия в Марьинке – ВСУ

Россия за прошедшие сутки усилила штурмовые действия в Марьинке, рассказал в воскресенье в эфире единого телемарафона спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

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"Отмечаем наращивание интенсивности штурмовых действий противника в Марьинке. Речь идет о штурмовых отрядах "Шторм Z" с применением бронегрупп, особенно в направлении Александровка – Марьинка. Безусловно, это самая горячая точка фронта", – рассказал он.

В районе недавно освобожденного села Старомайорское и расположенного через речку села Урожайное, где находятся россияне, враг усилили контратаки.

В другую горячую точку – Роботино – прибыло подкрепление из оккупированного Мариуполя, рассказал майор.

29 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о продвижении ВСУ на южном фланге вокруг Бахмута.

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