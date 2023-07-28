RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

На Куп'янському та Лиманському напрямах Сили оборони не втратили жодної позиції – Сирський

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 13:10
На Куп'янському та Лиманському напрямах Сили оборони не втратили жодної позиції – Сирський - Фото
Олександр Сирський (Фото: t.me/militarymediacenter)

На Куп'янському та Лиманському напрямках українські війська не втратили жодної позиції. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center.

За словами генерала, на Куп'янському та Лиманському напрямках російські окупанти постійно атакують, використовуючи свої професійні підрозділи.

"Щодня ми відбиваємо на цих напрямках численні штурми. Жодної нашої позиції не втрачено", – наголосив командувач Сухопутних військ.

Під Бахмутом окупанти затято чинять опір, але відступають.

Дивіться також: Як 3 ОШБр почала контрнаступ на Бахмутському напрямку: відео боїв, штабу та полонених

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
олександр сирськийлиманський напрямокКупянськвійна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 