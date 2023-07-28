На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны не потеряли ни одной позиции – Сырский
28.07.2023, 13:10
Александр Сырский (Фото: t.me/militarymediacenter)
На Купянском и Лиманском направлениях украинские войска не потеряли ни одной позиции. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center.
По словам генерала, на Купянском и Лиманском направлениях российские оккупанты постоянно атакуют, используя свои профессиональные подразделения.
"Каждый день мы отражаем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одной нашей позиции не потеряно", – подчеркнул командующий Сухопутными войсками.
Под Бахмутом оккупанты яростно сопротивляются, но отступают.
- ВСУ освободили 4 кв. км территории в районе Бахмута за прошедшую неделю.
- 25 июля генерал Сырский посетил боевые бригады Сил обороны на Бахмутском и Лиманском направлениях. Он подчеркнул, что на этих направлениях ситуация "сложная и противоположная".
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