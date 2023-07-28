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На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны не потеряли ни одной позиции – Сырский

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 13:10
На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны не потеряли ни одной позиции – Сырский - Фото
Александр Сырский (Фото: t.me/militarymediacenter)

На Купянском и Лиманском направлениях украинские войска не потеряли ни одной позиции. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center.

По словам генерала, на Купянском и Лиманском направлениях российские оккупанты постоянно атакуют, используя свои профессиональные подразделения.

"Каждый день мы отражаем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одной нашей позиции не потеряно", – подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Под Бахмутом оккупанты яростно сопротивляются, но отступают.

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Наталья Медведева
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