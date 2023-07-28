На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны не потеряли ни одной позиции – Сырский

На Купянском и Лиманском направлениях украинские войска не потеряли ни одной позиции. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center.

По словам генерала, на Купянском и Лиманском направлениях российские оккупанты постоянно атакуют, используя свои профессиональные подразделения.

"Каждый день мы отражаем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одной нашей позиции не потеряно", – подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Под Бахмутом оккупанты яростно сопротивляются, но отступают.

ВСУ освободили 4 кв. км территории в районе Бахмута за прошедшую неделю.

25 июля генерал Сырский посетил боевые бригады Сил обороны на Бахмутском и Лиманском направлениях. Он подчеркнул, что на этих направлениях ситуация "сложная и противоположная".

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