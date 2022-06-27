Россия пытается усилить натиск под Изюмом и готовится бросать резервы – разведка Британии

Армия России пытается усилить натиск под Изюмом и в ближайшее время, вероятно, будет опираться на использование привлеченных резервных сил. Об этом говорится в выводе британской разведки.

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Там отмечают, что Северодонецко-Лисичанский "карман" остается основным направлением действий армии РФ. Однако неделя тяжелых обстрелов указывает – Россия пытается набрать обороты севернее – на Изюмском направлении, где украинские силы держат оборону и эффективно используют лесистую местность.

Разведчики считают, что в ближайшие недели россияне, скорее всего, будут опираться на эшелоны резервных сил. РФ почти наверняка начала их развертывать, резервы состоят из нескольких компонентов:

- Боевой армейский резерв страны (БАРС) – недавнее нововведение в армии РФ, состоит из добровольцев-резервистов. Они служат неполный рабочий день, развертываются как целые подразделения обычно для охраны тыла;

- Мобилизационный людской резерв – состоит из ветеранов, которые служили в регулярных вооруженных силах РФ в последние пять лет. Москва, вероятно, использует добровольцев этой категории для комплектования других батальонов в составе регулярных бригад.

Разведчики отмечают, что несмотря на постоянную нехватку готовых к развертыванию резервистов, российское руководство, вероятно, по-прежнему не хочет объявлять всеобщую мобилизацию.

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Марк Сировой

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