Россия решила не выводить войска из Беларуси, несмотря на окончание учений

Президент России Владимир Путин и беларусский диктатор Александр Лукашенко приняли решение продолжить "проверку сил реагирования союзного государства", несмотря на окончание учений "Союзная решимость-2022". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что решение продолжить проверку сил реагирования принято "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ союзного государства и обострением ситуации на Донбассе".

В ходе проверки, по словам Хренина, "будут тщательно проработаны этапы обороны союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки".

Сегодня, 20 февраля, российско-беларусские учения должны были завершиться.

В США заявили, что Россия может использовать учения в Беларуси для вторжения в Украину.

24 января Лукашенко сказал, что намерен развернуть у границы с Украиной "целый контингент беларуской армии".

7 февраля в НАТО заявили, что планируют увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше, если Россия оставит свои войска в Беларуси после окончания военных учений.

16 февраля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на пресс-конференции, что российские войска не останутся в Беларуси после учений.

Вадим Ребрина

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