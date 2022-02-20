UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия решила не выводить войска из Беларуси, несмотря на окончание учений

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 12:56
Россия решила не выводить войска из Беларуси, несмотря на окончание учений - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент России Владимир Путин и беларусский диктатор Александр Лукашенко приняли решение продолжить "проверку сил реагирования союзного государства", несмотря на окончание учений "Союзная решимость-2022". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что решение продолжить проверку сил реагирования принято "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ союзного государства и обострением ситуации на Донбассе".

В ходе проверки, по словам Хренина, "будут тщательно проработаны этапы обороны союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки".

Сегодня, 20 февраля, российско-беларусские учения должны были завершиться. 

  • В США заявили, что Россия может использовать учения в Беларуси для вторжения в Украину.
  • 24 января Лукашенко сказал, что намерен развернуть у границы с Украиной "целый контингент беларуской армии".
  • 7 февраля в НАТО заявили, что планируют увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше, если Россия оставит свои войска в Беларуси после окончания военных учений.
  • 16 февраля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на пресс-конференции, что российские войска не останутся в Беларуси после учений.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия владимир путин беларусь учения александр лукашенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 