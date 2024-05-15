Россия сбросила три авиабомбы на центр Херсона: под 20 раненых – фото, видео

Глава Херсонской ОВА отметил, что в результате удара по центру города также повреждены дома и автомобили

Последствия обстрела Херсона (Фото: Александр Прокудин/Telegram)

Днем 15 мая российская армия ударила по центру Херсона тремя авиабомбами. В результате обстрела пострадали по меньшей мере 19 человек. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Как отметил Прокудин, россияне атаковали дома людей и гражданскую инфраструктуру. В городе повреждены восемь многоэтажек, пять частных домов, медицинское учреждение, две школы, хозяйственная постройка и автомобиль.

Как сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, сейчас известно о 19 пострадавших, они получили ранения разной степени тяжести.

По словам Прокудина, самому младшему раненому – 15 лет. У него ранение носа и плеча. Самой старшей травмированной – 98 лет.

15 мая днем армия РФ атаковала Днепр, предварительно известно о двух погибших людях, есть раненые.

Также россияне ударили по Николаеву. В результате удара шесть человек получили ранения.

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