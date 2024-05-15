Росія скинула три авіабомби на центр Херсона: під 20 поранених – фото, відео
Наслідки обстрілу Херсона (Фото: Олександр Прокудін/Telegram)

Вдень 15 травня російська армія вдарила по центру Херсона трьома авіабомбами. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 19 людей. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Як зазначив Прокудін, росіяни атакували людські оселі та цивільну інфраструктуру. У місті пошкоджено вісім багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, медичний заклад, дві школи, господарчу споруду й автомобіль. 
Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, зараз відомо про 19 постраждалих, вони отримали поранення різного ступеня важкості.
За словами Прокудіна, наймолодшому пораненому – 15 років. У нього поранення носа та плеча. Найстаршій травмованій – 98 років. 
  • 15 травня вдень армія РФ атакувала Дніпро, попередньо відомо про двох загиблих людей, є поранені.
  • Також росіяни вдарили по Миколаєву. Внаслідок удару шестеро людей зазнали поранень. 

Читайте також: Росія вгатила по житловій висотці у центрі Харкова – фото

війнаобстрілхерсонракетний ударолександр прокудінроман мрочко