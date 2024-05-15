Росія скинула три авіабомби на центр Херсона: під 20 поранених – фото, відео

Глава Херсонської ОВА зазначив, що внаслідок удару по середмістю також пошкоджені будинки й автомобілі

Наслідки обстрілу Херсона (Фото: Олександр Прокудін/Telegram)

Вдень 15 травня російська армія вдарила по центру Херсона трьома авіабомбами. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 19 людей. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначив Прокудін, росіяни атакували людські оселі та цивільну інфраструктуру. У місті пошкоджено вісім багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, медичний заклад, дві школи, господарчу споруду й автомобіль.

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, зараз відомо про 19 постраждалих, вони отримали поранення різного ступеня важкості.

За словами Прокудіна, наймолодшому пораненому – 15 років. У нього поранення носа та плеча. Найстаршій травмованій – 98 років.

15 травня вдень армія РФ атакувала Дніпро, попередньо відомо про двох загиблих людей, є поранені.

Також росіяни вдарили по Миколаєву. Внаслідок удару шестеро людей зазнали поранень.

Читайте також: Росія вгатила по житловій висотці у центрі Харкова – фото