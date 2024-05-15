Росія скинула три авіабомби на центр Херсона: під 20 поранених – фото, відео
Вдень 15 травня російська армія вдарила по центру Херсона трьома авіабомбами. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 19 людей. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
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Як зазначив Прокудін, росіяни атакували людські оселі та цивільну інфраструктуру. У місті пошкоджено вісім багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, медичний заклад, дві школи, господарчу споруду й автомобіль.
Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, зараз відомо про 19 постраждалих, вони отримали поранення різного ступеня важкості.
За словами Прокудіна, наймолодшому пораненому – 15 років. У нього поранення носа та плеча. Найстаршій травмованій – 98 років.
- 15 травня вдень армія РФ атакувала Дніпро, попередньо відомо про двох загиблих людей, є поранені.
- Також росіяни вдарили по Миколаєву. Внаслідок удару шестеро людей зазнали поранень.
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