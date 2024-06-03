Россия ширит ИПСО, что в Херсоне "инсценируют смерти" гражданских украинцев – Прокудин

Глава Херсонской ОВА посоветовал жителям города в ближайшее время не передвигаться по улицам

Херсон. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российские оккупанты проводят информационно-психологическую операцию о том, что якобы в Херсоне планируется провокация по инсценизации гибели мирных жителей. Об этом заявил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Прокудин подчеркнул, что именно российские оккупанты уже полтора года уничтожают Херсон, калечат и убивают местных жителей и бьют по гражданским объектам.

"Поэтому очевидно, что единственная угроза для горожан – это российские военные. И именно от них сейчас можно ожидать страшных провокаций", – акцентировал глава Херсонской ОВА.

Он посоветовал жителям города в ближайшее время без острой необходимости не передвигаться по улицам и призвал обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Ранее Прокудин сообщал, что российские войска за сутки обстреляли 15 населенных пунктов Херсонской области, ударили управляемыми авиабомбами по Бериславскому и Херсонскому районам. Повреждены медучреждение, газопровод и семь частных домов. Погибших и раненых нет.

В ноябре 2023 года представитель ГУР Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 млрд на информационную операцию "Майдан-3".

27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине в начале лета – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и состоит ключевая идея операции захватчиков.

29 февраля ГУР заявило, что имеет списки людей, по которым "работают" россияне в рамках спецоперации "Майдан-3", чтобы привлечь их к распространению своей риторики и повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине.

31 мая сообщалось, что Беларусь продолжает кампанию по созданию напряжения на границе с Украиной – и этим помогает российским властям в информационной войне.

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