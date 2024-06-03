Росія поширює ІПСО, що у Херсоні "інсценують смерті" цивільних українців – Прокудін

Херсон. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Російські окупанти проводять інформаційно-психологічну операцію про те, що нібито у Херсоні планується провокація з інсценізації загибелі мирних жителів. Про це заявив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Прокудін наголосив, що саме російські окупанти уже півтора року нищать Херсон, калічать і вбивають місцевих жителів та бʼють по цивільних обʼєктах.

"Тому очевидно, що єдина загроза для містян — це російські військові. І саме від них зараз можна очікувати страшних провокацій", — акцентував голова Херсонської ОВА.

Він порадив жителям міста найближчим часом без гострої потреби не пересуватися вулицями й закликав обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Раніше Прокудін повідомляв, що російські війська за добу обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини, вдарили керованими авіабомбами по Бериславському та Херсонському районах. Пошкоджені медзаклад, газогін та сім приватних будинків. Загиблих та поранених немає.

У листопаді 2023 року представник ГУР Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 млрд на інформаційну операцію "Майдан-3".

27 лютого 2024 року Комітет з питань розвідки при президентові заявив, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом окупантів, їм вдасться "розхитати ситуацію" в Україні на початку літа – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників.

29 лютого ГУР заявило, що має списки людей, за якими "працюють" росіяни у межах спецоперації "Майдан-3", аби залучити їх до поширення своєї риторики та вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

31 травня повідомлялося, що Білорусь продовжує кампанію зі створення напруження на кордоні з Україною – і цим допомагає російській владі в інформаційній війні.

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