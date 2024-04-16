Россия снова атаковала беспилотниками. Военные заявили, что сбили все
Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 16 апреля российские оккупационные войска атаковали шесть областей Украины ударными беспилотниками. Воздушные силы заявили, что на этот раз удалось сбить все вражеские дроны.

По данным военных, Россия запустила девять дронов-камикадзе типа Shahed с территории временно оккупированного Крыма.

Все "шахеды" были уничтожены мобильными огневыми группами в пределах Днепропетровской, Херсонской, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Николаевской областей.

Інфографіка: Повітряні сили
Инфографика: Воздушные силы
  • В Сумской области утром 14 апреля российский дрон сбросил взрывчатку на грузовик, в результате чего погиб водитель. Захватчики ударили по Очеретину – в результате погиб один человек, двое получили ранения.
  • В тот же день раздавались взрывы в Днепре и Одессе.

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