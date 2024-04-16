Россия снова атаковала беспилотниками. Военные заявили, что сбили все

Все вражеские БПЛА были сбиты в пределах шести областей

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 16 апреля российские оккупационные войска атаковали шесть областей Украины ударными беспилотниками. Воздушные силы заявили, что на этот раз удалось сбить все вражеские дроны.

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По данным военных, Россия запустила девять дронов-камикадзе типа Shahed с территории временно оккупированного Крыма.

Все "шахеды" были уничтожены мобильными огневыми группами в пределах Днепропетровской, Херсонской, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Николаевской областей.

Инфографика: Воздушные силы

В Сумской области утром 14 апреля российский дрон сбросил взрывчатку на грузовик, в результате чего погиб водитель. Захватчики ударили по Очеретину – в результате погиб один человек, двое получили ранения.

В тот же день раздавались взрывы в Днепре и Одессе.

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