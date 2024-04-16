Росія знову атакувала безпілотниками. Військові заявили, що збили всі
У ніч проти 16 квітня російські окупаційні війська атакували шість областей України ударними безпілотниками. Повітряні сили заявили, що цього разу вдалося збити всі ворожі дрони.
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За даними військових, Росія запустила дев'ять дронів-камікадзе типу Shahed з території тимчасово окупованого Криму.
Усі "шахеди" було знищено мобільними вогневими групами у межах Дніпропетровської, Херсонської, Черкаської, Полтавської, Хмельницької та Миколаївської областей.
- На Сумщині зранку 14 квітня російський дрон скинув вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув водій. Загарбники вдарили по Очеретиному – внаслідок цього загинула одна людина, двоє отримали поранення.
- Того ж дня лунали вибухи у Дніпрі й Одесі.
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