Росія знову атакувала безпілотниками. Військові заявили, що збили всі

Усі ворожі БпЛА було збито в межах шести областей

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 16 квітня російські окупаційні війська атакували шість областей України ударними безпілотниками. Повітряні сили заявили, що цього разу вдалося збити всі ворожі дрони.

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За даними військових, Росія запустила дев'ять дронів-камікадзе типу Shahed з території тимчасово окупованого Криму.

Усі "шахеди" було знищено мобільними вогневими групами у межах Дніпропетровської, Херсонської, Черкаської, Полтавської, Хмельницької та Миколаївської областей.

Інфографіка: Повітряні сили

На Сумщині зранку 14 квітня російський дрон скинув вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув водій. Загарбники вдарили по Очеретиному – внаслідок цього загинула одна людина, двоє отримали поранення.

Того ж дня лунали вибухи у Дніпрі й Одесі.

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