Росія знову атакувала безпілотниками. Військові заявили, що збили всі
Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 16 квітня російські окупаційні війська атакували шість областей України ударними безпілотниками. Повітряні сили заявили, що цього разу вдалося збити всі ворожі дрони.

За даними військових, Росія запустила дев'ять дронів-камікадзе типу Shahed з території тимчасово окупованого Криму.

Усі "шахеди" було знищено мобільними вогневими групами у межах Дніпропетровської, Херсонської, Черкаської, Полтавської, Хмельницької та Миколаївської областей.

Інфографіка: Повітряні сили
Інфографіка: Повітряні сили
  • На Сумщині зранку 14 квітня російський дрон скинув вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув водій. Загарбники вдарили по Очеретиному – внаслідок цього загинула одна людина, двоє отримали поранення.
  • Того ж дня лунали вибухи у Дніпрі й Одесі.

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