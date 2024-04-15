Росіяни били по Запорізькій області – вбили жінку та поранили чоловіка

За словами Івана Федорова, загалом упродовж доби Росія 400 разів била по області

Фото: Іван Федоров/Telegram

Минулої доби російські окупанти завдали ударів по Василівському району та Гуляйполю Запорізької області, внаслідок чого загинула жінка та постраждав чоловік. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Одна жінка загинула внаслідок ворожого обстрілу Василівського району. Одного чоловіка поранено під час артобстрілу росіянами Гуляйполя", – написав він.

За словами Федорова, загалом упродовж доби Росія 400 разів била по області: під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів.

Раніше в інтерв'ю LIGA.net очільник Запорізької ОВА говорив, що з середини-кінця лютого росіяни більш як удвічі збільшили кількість атак на область – з 200 до 400-500 на добу.

5 квітня 2024 року по обіді росіяни вдарили трьома ракетами по території Запоріжжя, а невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що росіяни цинічно завдають повторних ударів саме тоді, коли на місце приїжджають правоохоронці, рятувальники, медики та журналісти – коли спеціалісти намагаються врятувати потерпілих.

6 квітня під час нічної атаки ракетами й ударними безпілотниками в Запоріжжі пролунали вибухи.

8 квітня окупанти знову здійснили удар по Запоріжжю – загинуло троє цивільних людей.

Читайте також: "Росія хоче загнати нас у темряву. І в переговори", – голова Запорізької ОВА Іван Федоров