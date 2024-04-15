Россияне били по Запорожской области – убили женщину и ранили мужчину

По словам Ивана Федорова, в течение суток Россия 400 раз била по области

Фото: Иван Федоров/Telegram

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удары по Васильевскому району и Гуляйполю Запорожской области, в результате чего погибла женщина и пострадал мужчина. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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"Одна женщина погибла в результате вражеского обстрела Васильевского района. Один мужчина ранен во время артобстрела россиянами Гуляйполя", – написал он.

По словам Федорова, в течение суток Россия 400 раз била по области: под вражеским огнем находились семь населенных пунктов.

Ранее в интервью LIGA.net глава Запорожской ОВА говорил, что с середины-конца февраля россияне более чем в два раза увеличили количество атак на область – с 200 до 400-500 в сутки.

5 апреля 2024 года после обеда россияне ударили тремя ракетами по территории Запорожья, а вскоре нанесли повторный удар еще двумя ракетами. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что россияне цинично наносят повторные удары именно тогда, когда на место приезжают правоохранители, спасатели, медики и журналисты – когда специалисты пытаются спасти пострадавших.

6 апреля во время ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками в Запорожье прогремели взрывы.

8 апреля оккупанты снова нанесли удар по Запорожью – погибли трое гражданских людей.

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