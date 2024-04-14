З лютого Росія збільшила кількість ударів по Запорізькій області з 200 до 500 на день – ОВА
З середини-кінця лютого російські окупаційні війська у понад двічі збільшили кількість атак на Запорізьку область. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Відповідаючи на запитання, чи стали загарбники сильніше "крити" область, Федоров сказав: "Є сухі цифри. Якщо усередині чи наприкінці лютого росіяни атакували Запорізьку область приблизно 200 разів на день, то сьогодні – 400-500. Кількість ворожих обстрілів суттєво зростає".
За його словами, у Запорізькій області зруйновано понад 11 000 житлових будинків. У обласному центрі Запоріжжі ворог знищив 349 приватних будинків і 555 – багатоквартирних.
З 5 квітня не було жодного дня, коли б Росія не била по Запоріжжю, додав очільник обладміністрації.
- 5 квітня 2024 року по обіді росіяни вдарили трьома ракетами по території Запоріжжя, а невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що росіяни цинічно завдають повторних ударів саме тоді, коли на місце приїжджають правоохоронці, рятувальники, медики та журналісти – коли спеціалісти намагаються врятувати потерпілих.
- 6 квітня під час нічної атаки ракетами й ударними безпілотниками в Запоріжжі пролунали вибухи.
- 8 квітня окупанти знову здійснили удар по Запоріжжю - загинуло троє цивільних людей.
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