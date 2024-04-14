З лютого Росія збільшила кількість ударів по Запорізькій області з 200 до 500 на день – ОВА

За словами Івана Федорова, з 5 квітня не було жодного дня, коли б Росія не била по Запоріжжю

Фото: ЕРА

З середини-кінця лютого російські окупаційні війська у понад двічі збільшили кількість атак на Запорізьку область. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Відповідаючи на запитання, чи стали загарбники сильніше "крити" область, Федоров сказав: "Є сухі цифри. Якщо усередині чи наприкінці лютого росіяни атакували Запорізьку область приблизно 200 разів на день, то сьогодні – 400-500. Кількість ворожих обстрілів суттєво зростає".

За його словами, у Запорізькій області зруйновано понад 11 000 житлових будинків. У обласному центрі Запоріжжі ворог знищив 349 приватних будинків і 555 – багатоквартирних.

З 5 квітня не було жодного дня, коли б Росія не била по Запоріжжю, додав очільник обладміністрації.

5 квітня 2024 року по обіді росіяни вдарили трьома ракетами по території Запоріжжя, а невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що росіяни цинічно завдають повторних ударів саме тоді, коли на місце приїжджають правоохоронці, рятувальники, медики та журналісти – коли спеціалісти намагаються врятувати потерпілих.

6 квітня під час нічної атаки ракетами й ударними безпілотниками в Запоріжжі пролунали вибухи.

8 квітня окупанти знову здійснили удар по Запоріжжю - загинуло троє цивільних людей.

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