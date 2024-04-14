Запорожская ОВА: С зимы Россия увеличила количество ударов по области с 200 до 500 в день

По словам Ивана Федорова, с 5 апреля не было ни одного дня, когда бы Россия не била по Запорожью

Фото: ЕРА

С середины-конца февраля российские оккупационные войска более чем в два раза увеличили количество атак на Запорожскую область. Об этом в интервью LIGA.net заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Отвечая на вопрос, стали ли захватчики сильнее "крыть" область, Федоров сказал: "Есть сухие цифры. Если в середине или конце февраля россияне атаковали Запорожскую область примерно 200 раз в день, то сегодня – 400-500. Количество вражеских обстрелов существенно растет".

По его словам, в Запорожской области разрушены более 11 000 жилых домов. В областном центре Запорожье враг уничтожил 349 частных домов и 555 – многоквартирных.

С 5 апреля не было ни одного дня, когда Россия не била бы по Запорожью, добавил глава обладминистрации.

5 апреля 2024 года после обеда россияне ударили тремя ракетами по территории Запорожья, а вскоре нанесли повторный удар еще двумя ракетами. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что россияне цинично наносят повторные удары именно тогда, когда на место приезжают правоохранители, спасатели, медики и журналисты – когда специалисты пытаются спасти пострадавших.

6 апреля во время ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками в Запорожье прогремели взрывы.

8 апреля кафиры снова нанесли удар по Запорожью – погибли трое гражданских людей.

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