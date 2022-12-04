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Россия тратит снаряды быстрее, чем успевает их производить – разведка США

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2022, 08:07
Россия тратит снаряды быстрее, чем успевает их производить – разведка США - Фото
Фото: Википедия

Россия тратит артиллерийские снаряды быстрее, чем успевает их производить. Об этом сказала директор национальной разведки США Аврил Хейнс в рамках оборонного форума фонда Рейгана, пишет NBC News.

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"Вряд ли я могу назвать точные цифры на этом форуме, но [снаряды тратятся] достаточно быстро. И мы считаем, что пока они не способны самостоятельно замещать то, что тратят", — сказала Хейнс.

В ноябре в Пентагоне заявил, что Россия ежедневно выпускает по украинским позициям 20 000 артиллерийских снарядов в день. Хейнс утверждает, что высокоточные боеприпасы Россия тратит даже быстрее обычных.

Она подтвердила, что Россия, скорее всего, обратилась в Северную Корею с просьбой о помощи с поставкой боеприпасов. США наблюдают определенные действия со стороны северокорейцев, но на данном этапе они не были значительными. Однако разведывательное сообщество будет продолжать внимательно следить за этим вопросом, подчеркнула руководитель американской разведки.

Хейнс отметила, что дефицит боеприпасов – лишь одна из нескольких проблем, с которыми сталкивается Россия. Американская разведка считает, что моральный дух в российской оккупационной армии достаточно низок, также есть проблемы с материально-техническим обеспечением.

Она добавила, что перед зимой темп военных действий в Украине замедлился. Хейнс предполагает, что как Украина, так и Россия постараются перегруппироваться и подготовиться для возобновления боев весной. Удастся ли это сделать россиянам, американская разведка не уверена.

Хейнс сказала, что в США до сих пор не знают, имеет ли российский диктатор Владимир Путин полное представление о масштабе проблем, с которыми столкнулась его армия.

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Андрій Водяний
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Аврил Хейнс США война боеприпасы
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