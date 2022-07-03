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Россия целенаправленно обстреливает ракетами гражданскую инфраструктуру Украины — СНБО

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 12:17
Россия целенаправленно обстреливает ракетами гражданскую инфраструктуру Украины — СНБО - Фото
Бомбардировщик Ту-22 М3 (Фото: EPA)

Россия наносит целенаправленные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины с целью террора населения и украинского руководства. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Аналитики отмечают, что о проблемах точности ракет Х-22, которыми РФ обстреливает Украину, было известно еще во времена СССР — тогда в ракете закладывалось возможное отклонение от цели в 500 м, однако полномасштабная война в Украине показала, что отклонение достигает 3 км. 

Россияне начали испытывать ракету Х-22 в мае, чтобы выяснить ее эффективность, в результате чего определили, что дальности применения подобных ракет составляет не более 200 км вместо 600. 

В ЦПД заявили, что удар по торговому центру в Кременчуге наносился с расстояния 200 км, а по Белгород-Днестровскому — с расстояния 170 км. 

Резюмируя, в центре подчеркнули, что удары россиян по гражданским объектам являются не ошибками точности, а прицельным огнем, чтобы терроризировать население и руководство Украины. 

Жителей в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу. 

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Дмитрий Гриниченко
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ракетные удары война дезинформация обстрелы
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