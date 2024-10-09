Россия атаковала баллистикой Полтавскую область: поврежден объект промышленности
Вечером 8 октября российские войска нанесли баллистические удары по Полтавской области, в результате чего был поврежден промышленный объект. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
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По словам Пронина, враг атаковал Полтавскую область тремя баллистическими ракетами. По сообщениям от Воздушных сил, угроза области появилась вчера около 22:09.
"Есть повреждение промышленного объекта в области. По предварительной информации, без пострадавших", – написал глава ОВА.
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