Россия атаковала баллистикой Полтавскую область: поврежден объект промышленности

По предварительным данным, обошлось без погибших и раненых

Взрыв (Иллюстративное фото)

Вечером 8 октября российские войска нанесли баллистические удары по Полтавской области, в результате чего был поврежден промышленный объект. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

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По словам Пронина, враг атаковал Полтавскую область тремя баллистическими ракетами. По сообщениям от Воздушных сил, угроза области появилась вчера около 22:09.

"Есть повреждение промышленного объекта в области. По предварительной информации, без пострадавших", – написал глава ОВА.

Этой ночью Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками: повреждены девятиэтажка и медучреждение, ранены пять человек.