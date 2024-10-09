Росія атакувала Полтавщину трьома балістичними ракетами: пошкоджено об'єкт промисловості

За попередніми даними, обійшлося без загиблих та поранених

Вибух (Ілюстративне фото)

Ввечері 8 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по Полтавській області, внаслідок чого було пошкоджено промисловий об'єкт. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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За словами Проніна, ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. За повідомленнями від Повітряних сил, загроза для області з'явилася вчора близько 22:09.

"Є пошкодження промислового обʼєкта в області. За попередньою інформацією, без постраждалих", – написав глава ОВА.

Цієї ночі Росія атакувала Одеську область ударними безпілотниками: пошкоджено дев'ятиповерхівку та медзаклад, поранено п'ятьох людей.