Росія атакувала Полтавщину трьома балістичними ракетами: пошкоджено об'єкт промисловості
Ввечері 8 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по Полтавській області, внаслідок чого було пошкоджено промисловий об'єкт. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
За словами Проніна, ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. За повідомленнями від Повітряних сил, загроза для області з'явилася вчора близько 22:09.
"Є пошкодження промислового обʼєкта в області. За попередньою інформацією, без постраждалих", – написав глава ОВА.
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- У ніч проти 24 вересня російські окупанти атакували дронами Полтавську область, падіння уламків спричинили пошкодження енергетичного об'єкта, без світла були 20 населених пунктів.