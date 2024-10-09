Росія вдарила дронами по Одещині: пошкоджено дев'ятиповерхівку, п'ятеро поранених

Троє з постраждалих перебувають у стані середньої важкості після дронової атаки росіян

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Володимир Зеленський)

В ніч проти 9 жовтня російські окупаційні війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, внаслідок чого п'ятеро людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки, без подальшого займання. Травмовано п'ятеро осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості", – написав він.

Також загорівся мансардний поверх недобудованої будівлі. Пожежу на площі 400 квадратних метрів швидко загасили. В результаті було пошкоджено вікна одного з корпусів медичного закладу.