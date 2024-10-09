Россия ударила дронами по Одесской области: повреждена девятиэтажка, пятеро раненых

Трое из пострадавших находятся в состоянии средней тяжести после дроновой атаки россиян

Охота на ''шахеды'' (Фото: Владимир Зеленский)

В ночь на 9 октября российские оккупационные войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, в результате чего пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"В результате атаки в Одесском районе повреждены остекление и фасад девятиэтажки, без дальнейшего возгорания. Травмированы пять человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", – написал он.

Также загорелся мансардный этаж недостроенного здания. Пожар на площади 400 квадратных метров быстро был потушен. В результате повреждены окна одного из корпусов медицинского учреждения.