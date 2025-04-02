Россия ударила дронами по Запорожской области, погиб человек
Россия вечером 1 апреля атаковала Запорожскую область дронами. В результате погиб один человек, сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров.
"Погиб человек. Таковы предварительные последствия удара вражеского дрона по прифронтовой общине Запорожской области", – сообщил он.
В 22:27 в регионе была объявлена воздушная тревога, а отбой раздался в 23:05. Перед этим из-за угрозы ударных беспилотников по Запорожской области тревога объявлялась в 20:32.
Федоров не уточнил, когда именно произошла вражеская атака, в которой погиб человек. По его словам, враг в очередной раз ударил по гражданской инфраструктуре.
- 27 марта россияне атаковали Запорожскую область дронами, в результате чего сообщалось о раненом. Также возник пожар на объекте инфраструктуры.
- 31 марта враг также ударил по Запорожской области. В результате атаки погибла 66-летняя женщина, ранений получила 46-летняя женщина.