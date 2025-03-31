Россияне ударили по Запорожской области – есть погибшая и пострадавшая
Фото: Telegram Ивана Федорова

Россияне ударили по гражданским объектам в одной из прифронтовых громад Запорожской области – погибла женщина, есть пострадавшая. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

Захватчики разрушили и повредили жилые дома и заведения социальной сферы.

Из-за атаки погибла 66-летняя женщина: спасатели извлекли ее тело из-под завалов разрушенного дома.

Также ранения получила 46-летняя женщина.

Фото: Telegram Иван Федоров
Фото: Telegram Ивана Федорова
Фото: Telegram Иван Федоров
Фото: Telegram Ивана Федорова
  • В ночь на 31 марта Россия атаковала Украину 131 дроном и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".
  • Силам противовоздушной обороны удалось сбить 57 БпЛА, в регионах есть разрушения.
Читайте также
Россияне атаковали дронами Запорожскую область – есть раненый, возник пожар на объекте инфраструктуры