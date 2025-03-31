Россияне ударили по Запорожской области – есть погибшая и пострадавшая
Россияне ударили по гражданским объектам в одной из прифронтовых громад Запорожской области – погибла женщина, есть пострадавшая. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.
Захватчики разрушили и повредили жилые дома и заведения социальной сферы.
Из-за атаки погибла 66-летняя женщина: спасатели извлекли ее тело из-под завалов разрушенного дома.
Также ранения получила 46-летняя женщина.
- В ночь на 31 марта Россия атаковала Украину 131 дроном и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".
- Силам противовоздушной обороны удалось сбить 57 БпЛА, в регионах есть разрушения.