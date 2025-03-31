Росіяни вдарили по Запорізькій області – є загибла та постраждала
Росіяни вдарили по цивільних об'єктах в одній з прифронтових громад Запорізької області – загинула жінка, є постраждала. Про це повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.
Загарбники зруйнували й пошкодили житлові будинки та заклади соціальної сфери.
Через атаку загинула 66-річна жінка: рятувальники дістали її тіло з-під завалів зруйнованого будинку.
Також поранень дістала 46-річна жінка.
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