Росіяни вдарили по Запорізькій області – є загибла та постраждала
Фото: Telegram Івана Федорова

Росіяни вдарили по цивільних об'єктах в одній з прифронтових громад Запорізької області – загинула жінка, є постраждала. Про це повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.

Загарбники зруйнували й пошкодили житлові будинки та заклади соціальної сфери.

Через атаку загинула 66-річна жінка: рятувальники дістали її тіло з-під завалів зруйнованого будинку.

Також поранень дістала 46-річна жінка.

Фото: Telegram Іван Федоров
Фото: Telegram Івана Федорова
Фото: Telegram Іван Федоров
Фото: Telegram Івана Федорова
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