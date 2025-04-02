Росія вдарила дронами по Запорізькій області, загинула людина

Атака дронів (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Росія ввечері 1 квітня атакувала Запорізьку область дронами. Внаслідок цього загинула одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Загинула людина. Такими є попередні наслідки удару ворожого дрону по прифронтовій громаді Запорізької області", – повідомив він.

О 22:27 у регіоні була оголошена повітряна тривога, а відбій пролунав о 23:05. Перед цим через загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області тривога оголошувалася о 20:32.

Федоров не уточнив, коли саме сталася ворожа атака, під час якої загинула людина. За його словами, ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі.