Росія вдарила дронами по Запорізькій області, загинула людина
Росія ввечері 1 квітня атакувала Запорізьку область дронами. Внаслідок цього загинула одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Загинула людина. Такими є попередні наслідки удару ворожого дрону по прифронтовій громаді Запорізької області", – повідомив він.
О 22:27 у регіоні була оголошена повітряна тривога, а відбій пролунав о 23:05. Перед цим через загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області тривога оголошувалася о 20:32.
Федоров не уточнив, коли саме сталася ворожа атака, під час якої загинула людина. За його словами, ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі.
- 27 березня росіяни атакували Запорізьку область дронами, внаслідок чого повідомлялося про пораненого. Також виникла пожежа на об'єкті інфраструктури.
- 31 березня ворог також вдарив по Запорізькій області. Внаслідок атаки загинула 66-річна жінка, поранень дістала 46-річна жінка.